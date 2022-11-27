أمير مرتضى يتحدث عن تطورات أزمة محمود كهربا.. ويؤكد: مهدد بعقوبة إضافية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة الغرامة المفروضة على لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي الحالي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، والتي تمنعه من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر حتى الآن.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" مساء السبت، إن "الحكم صادر ضد كهربا وأيضا نادي أفيس البرتغالي بطريقة مباشرة، وضد الأهلي بطريقة غير مباشرة، لأن الأهلي أكثر المتضررين لأن اللاعب حاليًّا بين صفوفه".

وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عندما أقر بأن اللاعب مدان فالنادي الأهلي هو المستفاد به، والزمالك كسب القضية في فيفا والمحكمة الرياضية، فترة الإيقاف ستنتهي في شهر يناير المقبل".

وتابع: "لا شأن للزمالك بمن يدفع عقوبة كهرباء سواء الأهلي أو غيره، نحن كسبنا القضية بمبلغ مليوني دولار بالإضافة للفوائد المستمرة حتى دفع الغرامة، وإيقاف كهربا".

وواصل أمير: "فيفا سيتواصل مع الزمالك لكي يعرف إذا ما كان اللاعب سدد الغرامة أم لا، وبالتالي اللاعب لو لم يسدد الغرامة الاتحاد الدولي سيصدر عقوبة إضافية، ربما لمدة 6 شهر أو لفترات أطول".

وأكمل "كل يوم يمر قيمة الغرامة تزداد بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولا توجد لدينا مشكلة مع أي أحد، نتمنى لو اللاعب لديه نية لتسديد الغرامة ولا توجد لدينا مشكلة".

وشدد امير مرتضى منصور: "هذه الطريقة هي التي أخذنا بها حقنا، سواء أدبيًّا أو ماديًّا، ونحن في انتظار تنفيذ الحكم".