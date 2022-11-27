بعد الهزيمة امام بولندا.. ما هي فرص السعودية للتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أسدل الستار امس السبت على منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليا في دولة قطر.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك بجانب منتخب الأخضر السعودي.

وشهدت الجولة الثانية من المجموعة مفاجآت كبيرة، بخسارة السعودية امام بولندا بهدفين نظيفين، بعد انتصار الأخضر في الافتتاح على الأرجنتين.

كما استعاد منتخب التانجو الأرجنتيني آماله في التاهل للدور المقبل بالمونديال بعدما حقق فوزاً صعباً على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد، ليرتقي من متذيل الترتيب إلى وصيف المجموعة.

ترتيب المجموعة الثالثة

ورغم خسارة السعودية امام بولندا، إلا أن منتخب "الأخضر" يمتلك 3 فرص للصعود إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

فرص السعودية في التأهل

فوز السعودية

فوز منتخب السعودية على نظيره المكسيكي في مباراة الجولة الثالثة، يمنحه بطاقة التاهل المباشر للدور الإقصائي الأول دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى.

تعادل السعودية

في حال تعادل السعودية مع المكسيك، فإن هناك سيناريوهين لتاهل الأخضر، أولهما فوز بولندا على الأرجنتين، فيصبح ترتيب المجموعة بولندا متصدرًا بـ7 نقاط، والسعودية وصيفًا بـ 4 نقاط.

أما السيناريو الثاني فهو فوز الأرجنتين على بولندا بفارق يزيد عن ثلاثة أهداف، ليصبح ترتيب المجموعة، الأرجنتين في الصدارة، والسعودية وصيفًا متساويًا في النقاط مع بولندا ولكن متفوقًا بفارق الأهداف.

كما أن تعادل الأرجنتين مع بولندا يطيح بالسعودية خارج المونديال، حيث تنص اللائحة على أنه حال تساوي النقاط يتم النظر إلى فارق الأهداف في المقام الأول، مما يمنح الأرجنتين بطاقة الصعود على حساب السعودية حال تساويهما في النقاط.

يشار إلى أن مباراتيّ الجولة الثالثة للمجموعة سيتم إقامتهما في توقيت واحد، التاسعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 29-11-2022، إذ يواجه منتخب السعودية نظيره المكسيكي، فيما يصطدم منتخب الأرجنتين بمنافسه البولندي.