شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن ودية عالمية جديدة للمنتخب فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة عن مباراة ودية عالمية جديدة لمنتخب مصر خلال شهر مارس المقبلن عقب خوض مباراتى مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

ونجح اتحاد الكرة فى إقامة مباراة ودية عالمية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى بالكويت، وقدم منتخب مصر خلالها أداءً قوياً وحقق الفوز بنتيجة 2-1 وهو ما يساهم فى رفع ترتيب الفراعنة فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، فى يناير من عام 2024، بدلا من صيف 2023، بسبب هطول أمطار غزيرة في نفس توقيت إقامة البطولة.

ويواجه منتخبنا الوطنى المصرى نظيره مالاوى فى مباراتين، خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023، على أن تقام مباريات الجولة الخامسة فى الفترة من 12 حتى 20 يونيو من نفس العام، وأخيرا الجولة السادسة فى الفترة من 4 حتى 12 من شهر سبتمبر.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.