شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تتوج ببرونزية بطولة موسكو الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة موسكو الدولية التى تقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجاري.

وتوجت فريال بالبرونزية بعدما خسرت أمام لاعبة روسيا فى نصف نهائي البطولة.

وشهدت البطولة فوز فريال على لاعبة تركيا 1/0 في الدور ربع النهائي ، ثم الخسارة من لاعبة روسيا.

وتشارك فريال اشرف في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.