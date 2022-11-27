شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تغادر إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب الكاراتيه إلى جنوب أفريقيا بعد غد الثلاثاء، للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية والتى تقام فى الفترة من 29 نوفمبر الجارى وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وعقد رئيس الاتحاد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب لمناقشة آخر الاستعدادات للمشاركة في البطولة، وشهدت الجلسة تواجد مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات القومية، ومحمد عبد الرحمن وهانى قشطة مدربا منتخبى الرجال والسيدات.

وحدد مسئولو اتحاد الكاراتيه 2 ديسمبر المقبل موعدا للجمعية العمومية للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد.