شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 78 مباراة جمعت الأهلى والمقاولون قبل لقاء الكأس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

78 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى فى 55 مباراة مقابل 7 للمقاولون، وحضر التعادل بينهما فى 16 مباراة.

مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».

أسامة عرابى وربيع ياسين، لاعبا الأهلى فى تسعينيات القرن الماضى، الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى والمقاولون العرب.

سجل الأهلي 134 هدفاً فى شباك المقاولون، كان أولها ثنائية جمال عبد الحميد فى الجولة 14 موسم 78 – 79 بتاريخ 1 فبراير 1979.

أحرز المقاولون العرب 43 هدفاً في شباك الأهلي جاء أولها بتوقيع نبيل إبراهيم بالجولة السادسة موسم 1979 – 1980 وخسر فريقه (1 – 2).

72 لاعبًا من الأهلى سبق لهم التسجيل فى شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق، والذى يعد الهداف التاريخى للقاءات الفريقين بعدما نجح فى تسجيل 7 أهداف.