شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الحرس لتجهيز أحمد داوودا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني والطبي فى نادى حرس الحدود على تجهيز أحمد داوودا لاعب وسط الفريق، لمباراة بيراميدز المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وعانى داوودا من إصابة عضلية في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري، ولم يلحق بالفريق في مباراة الداخلية بالدور التمهيدي لكأس الرابطة، لكن هناك مؤشرات تؤكد اقترابه من مباراة بيراميدز.

وتعادل فريق حرس الحدود تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد أيوب مع نظيره أبها السعودي وديًا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي في ضوء استعدادا الحرس لاستئناف الدوري الممتاز هذا الموسم، ولم يشارك داوودا في هذه الودية ايضا.

تقدم الحرس بهدف من جملة فنية للاعب النيجيري إيمانويل، وأدرك أبها السعودي من ضربة جزاء، في مباراة سيطر فيها الحرس على مجربات المباراة وقدم مستوى مميز.