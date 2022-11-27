شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر الفائز من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الأحد، منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، حيث تتبقى مباراتان هما الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز.

وأصبح سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي، وأقيمت أمس السبت مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، وحصد الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر أمس بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" .

ويتأهل الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلى، المقرر لها الخامسة عصر اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى الكأس.

بينما يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون اليوم للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة.

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي.