شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تزين قائمة منتخب الكاراتيه فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاراتية قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام فى جنوب أفريقيا فى الفترة من 29 نوفمبر الجارى وحتى 5 ديسمبر المقبل.

القائمة تضم 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة، وهم كل من:

مريم أحمد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الجين محمد ، عبد الله على ، محمد أشرف، كريم محمد ، عمر احمد ، جنى خميس ، جنة محمود ، أية أبراهيم ، رحمة محمد ، فرح أحمد ، محمود محمد ، محمد هانى ، أحمد سامح ، محمود عبد العزيز ، يوسف هانى ، عمر أشرف ، نورهان محمد ، ريم أحمد ، أحلام حمدى ، دهب ياقوت ، فريال أشرف ، منة شعبان ، حبيبة ماجد ، كريم وليد ، كريم محمد محمود ، أحمد ايمن ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق، محد أحمد ، عبد الله هشام.

من ناحية أخرى، أكد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن الاتحاد الإماراتى للعبة يتمسك باستضافة بطولة الدورى العالمى للشباب، والمقرر إقامتها فبراير المقبل، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى موافقته على إقامتها بمصر.

وقال محمد الدهراوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تلقى اتصالا من مسئولى اتحاد الكاراتيه الإماراتى يخطره بأن الإمارات لم تعتذر عن استضافة البطولة، بل تم التحدث فى الأمر شفهياً مع الاتحاد الدولى، وليس بصورة مؤكدة.