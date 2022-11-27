شكرا لقرائتكم خبر عن حساب دوري أبطال أفريقيا يحتفل بذكرى تتويج الأهلى بالنجمة التاسعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا بالذكرى الثانية لتتويج النادي الأهلى المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة فى تاريخه على حساب نادي الزمالك، والتي وافقت نفس اليوم فى 2020، وانتهت بهدفين مقابل هدف للمارد الأحمر.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا مقطع فيديو عبر تويتر لملخص الأهداف والتسديدات، وكتب، "تُوج الأهلي بلقبه التاسع فى دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف".

ويستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة المقاولون العرب التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل ، وكذلك يغيب أيمن أشرف عن الأهلى فى مباراة الليلة بسبب الإصابة.