شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس مصر.. بث مباشر الأهلي المصري ضد المقاولون العرب اليوم الأحد 27_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف النادي الأهلي المصري منافسه المقاولون العرب اليوم الأحد علي ملعب السلام ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022.

ويلعب النادي الأهلي امام المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة اون سبورت.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - بيرسي تاو - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

الهجوم: شادي حسين.

كما يسعي كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة جديد مع المارد الأحمر بعد نجاحه في الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك، بينما يحاول المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خطف بطاقة التأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس مصر املا في تحقيق اللقب الرابع من البطولة.

حكام مباراة الأهلي المصري والمقاولون العرب



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين نادر قمر الدولة حكما للساحة في مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ويعاونه كلا من هشام الدسوقي وأحمد صلاح وصبحي العمراوي، وحكما الفار مصطفي مدحت وشهاب راشد.