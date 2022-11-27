المغرب أمام بلجيكا وقمة مرتقبة بين إسبانيا وألمانيا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 27-11-2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر، بالإضافة إلى إقامة مواجهتين في بطولة كأس مصر.

ويخوض منتخب كوستاريكا مواجهة قوية أمام اليابان ضمن لقاءات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثانية.

كما تقام مواجهة قوية ومنتظرة بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا في ظل سعي كلا الفريقين للفوز، فالأول يرغب في تصحيح مساره بعد الهزيمة المفاجئة على يد اليابان، بينما ترغب إسبانيا في خطف بطاقة تأهل مبكرة حال الفوز اليوم بعد الانتصار أمام كوستاريكا بسباعية.

ويلاقي المنتخب المغربي نظيره البلجيكي في مواجهة قوية اليوم من أجل الحفاظ على فرص أسود الأطلس في التأهل لدور الـ16.

وكذلك يتواجه منتخب كرواتيا ضد كندا في المجموعة السادسة.

أما في في كأس مصر، فستقام مباراتان قويتان، الأولي بين الأهلي ومنافسه المقاولون العرب، والثانية تجمع بين بيراميدز ونظيره البنك الأهلي ضمن منافسات دور الـ8 للبطولة.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة.

كأس العالم "قطر 2022"

اليابان أمام كوستاريكا

تقام المباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت السعودية

تنقل على قنوات 1 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

المغرب ضد بلجيكا

تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية،

تذاع عبر قنوات 2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

كرواتيا أمام كندا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية،

تنقل على قنوات 1 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

إسبانيا أمام ألمانيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية

تنقل عبر قنوات 2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

كأس مصر

الأهلي أمام المقاولون العرب

تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس1.

بيراميدز ضد البنك الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس2.