الليلة.. الأهلي يسعى لبلوغ نصف نهائي كأس مصر عبر بوابة المقاولون.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، على ملعب "استاد السلام" ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون مع فريق سموحة في الدور قبل النهائي، الذي نجح في تخطى عقبة منتخب السويس.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وغيب عدد كبير من القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب.

ويغيب عدد من لاعبي الأهلي بسبب الإصابة، أبرزهم محمود متولي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، بالإضافة إلى التونسي علي معلول بسبب انضمامه إلى منتخب تونس المشارك في كأس العالم، قطر 2022.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة المقاولون العرب باللتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق (محمد هاني).

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، برونو سافيو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر «بيرسي تاو»، محمد شريف.