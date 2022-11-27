شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ينسحب من بطولة هونج كونج للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمي لبطولة هونج كونج للاسكواش انسحاب البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة من منافسات البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 28 نوفمبر الجارى وحتى الرابع من ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 170 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم.

ويعاني علي فرج من إصابة فى الركبة تعرض لها فى بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، ما أجبره على الانسحاب من المباراة النهائية أمام دييجو إلياس بعد نقطتين فقط.

وسبق وانسحب على فرج من بطولة سنغافورة المفتوحة، التى أقيمت بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمي، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا فى النسخة الأخيرة.

واستقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني خلف البطل المصري على فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي.