شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للرماية فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، عن تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للرماية والتى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26 وحتى 30 نوفمبر الجارى.

وقال حسنى، إن اجتماع اليوم للمجلس التنفيذى للاتحاد الدولى استغرق ساعة، وناقش العديد من الأمور، وكان بدايته شكر خاص من رئيس الاتحاد الدولى فلاديمير ليسن على استضافة مصر لهذا الحدث وناقشنا موضوع تغيير بعد جنسيات اللاعبين من جنسيه إلى أخرى، بالإضافة إلى أحاديث بين أعضاء المجلس التنفيذى حول كيفية إقامة انتخابات الاتحاد الدولى لاختيار الرئيس ومجلس إدارة الاتحاد الدولى والتى ستقام 30 نوفمبر الجارى.

وتستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للرماية بمدينة شرم الشيخ على هامش استضافة مصر لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏