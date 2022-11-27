شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 4.90 مليون يورو.

ويغيب عن الأهلى في مباراة المقاولون العرب التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل، وكذلك أيمن أشرف بسبب الإصابة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.