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اتحاد اليد يحدد الحضور الجماهيرى فى قمة الأهلى والزمالك بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك، المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، على حاملى بطاقات الاتحاد، وما يحدده الاجتماع الأمنى للمباراة. 

 

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إقامة لقاء الأهلى والزمالك 5 ديسمبر المقبل فى الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كل من البنك الأهلى مع هليوبوليس وجزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور والأهلى مع سبورتنج والمعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة.

 

فيما يتبقى لفريقى كرة اليد بالأهلى والزمالك مباراتان مؤجلتان على صعيد دورى محترفى كرة اليد، بما فيها لقاء القمة للموسم المحلى 2022 / 2023 وفقا لتعديل المواعيد.

 

ويخوض الزمالك مباراته المؤجلة أمام المعادى يوم 6 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة  بينما يلتقى الأهلى مع نظيره الجزيرة فى نفس اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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