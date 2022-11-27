شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين الرمادى وإيفونا فى أسوان قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي أسوان، جلسة خاصة مع المهاجم الجابوني ماليك إيفونا طالبه فيها باستعادة مستواه، ومواصلة العمل البدنى للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة للمباريات المقبلة فى الدوري.

وأكد الرمادي، فى جلسته مع إيفونا، ثقته فى قدرة اللاعب على العودة لهوايته التهديفية، مؤكدا أن مباراة فاركو المقرر لها الخميس المقبل فى الدوري فرصة للرد على كل المشككين في مستواه.

وكان أسوان قد خسر أول 4 جولات بالدوري، بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ثم الهزيمة أمام الأهلي بنفس النتيجة، والهزيمة أمام غزل المحلة بهدف نظيف أيضا، ليحتل أبناء الجنوب المركز الأخير في جدول المسابقة بدون نقاط، ثم الهزيمة الأخيرة أمام فيوتشر.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.

وتوج الرمادي بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية لعب الرمادي لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية.