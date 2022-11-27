شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يترقب الإعلان الرسمى لموعد مباراتى مالاوى فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقرر اقامتها في كوت ديفوار 2024.

ويستكمل منتخب مصر مبارياته فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة مالاوى، فى الجولة الثالثة بمصر، بعدما فاز المنتخب بالمباراة الأولى على غينيا بهدفٍ دون رد، وخسر الثانية على يد إثيوبيا، ليتساوى مع رفقاء المجموعة برصيد 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الأخير بفارق الأهداف.

ولم تتحدد مواعيد مباريات الجولة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، لكن من المنتظر أن تقام فى مارس المقبل، وسيكون الموعد المبدئى لمباراة مصر ومالاوى هو 20 مارس 2023، وفى انتظار تحديد الموعد النهائي.

سلم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريره الفني عن معسكر المنتخب في نوفمبر والذى تخلله مباراة واحدة وديًا أمام المنتخب البلجيكي والتى فاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد في القلاء اذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وحافظ روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على سجله الخالى من الهزائم منذ توليه تدريب منتخب مصر، وقاد المدرب البرتغالي الفراعنة فى مباراتين سابقتين قبل الفوز على بلجيكا، فاز فى اللقاء الأول على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام ليبيريا، قبل أن يفوز على بلجيكا بثنائية. وتولى روى فيتوريا مسؤولية المنتخب الوطنى فى 23 سبتمبر الماضي، خلفاً لإيهاب جلال الذى تمت إقالته لتراجع النتائج.