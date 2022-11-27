شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. نبيل نصير صاحب أول هدف مصرى فى مرمى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو نبيل نصير نجم الزمالك السابق.

البداية والنشأة

ولد نبيل نصير فى 11 أكتوبر 1938، للزمالك عام 1954، بعد اجتيازه الاختبارات، حيث أخبره بموعده أحد زملائه بمدرسة قصر الدوبارة وهو محروس جابر وهو من ناشئى الزمالك، وكان لديه موعد للذهاب إلى الأهلى، ولكنه فضل الزمالك.

أول مباراة رسمية عام 1958 أمام التيرام فى الدورى الممتاز بملعب النادى القديم فى منطقة البالون، كما شارك فى مباراة القمة وسجل هدفا فى مرمى عبد الجليل أفضل حارس فى مصر وقتها، وشارك فى الدورتين الأوليمبيتين عامى 1960 و1964.

حقق نبيل نصير مع الزمالك 8 بطولات متنوعة، مقسمة إلى بطولة الدورى 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، كما يعد نصير صاحب الهدف الأول لمصر فى مرمى البرازيل عام 1961 بعد حصولها على كأس العالم.

وارتبط نصير بعلاقة صداقة مع نجوم الفن، وأبرزهم إسماعيل ياسين، وقدم الفنان الكوميدى مسرحية عن لاعب الزمالك، نظراً للعلاقة الطيبة التى تربطهما، وطلب سمعة من أبو السعود الإبيارى تأليف مسرحية بطلها لاعب كرة قدم، وأطلق عليها "الكرة مع بلبل"، وهو الاسم الذى كان يناديه به نجم الكوميديا وتم تقديمها عام 1957.

وتقمص إسماعيل ياسين خلال المسرحية حركات وأسلوب نجم الزمالك، وطلب عدد من المخرجين انضمام نصير لعالم الفن والاتجاه للتمثيل لكنه رفض وتمسك بالتركيز مع الساحرة المستديرة.

اعتزل نبيل نصير بعد عام 1967 ، واتجه للتدريب ثم للإدارة وتولى منصب مدير الكرة بالزمالك أكثر من مرة وعضو بمجلس الإدارة ثم درب قطاع الناشئين ويعد شيكابالا أحد أهم اكتشافاته ، و توفى عام 2016 بعد صراع مع المرض.