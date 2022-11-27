شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يراقب موقعة بيراميدز والبنك الأهلى فى الكأس قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، جهازه المعاون بمتابعة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي التى تجمع الفريقين مساء اليوم فى ربع نهائي كأس مصر، لمتابعة الفريق السماوي قبل المواجهة التى تجمعه بالحرس الأربعاء المقبل فى الدوري.

ويلتقى بيراميدز مع البنك الأهلي فى الخامسة مساء اليوم فى مواجهة يسعى فيها بيراميدز لمواصلة المسيرة فى كأس مصر، حيث ينتظر الفائز من هذه المواجهة لقاء كبير مع الزمالك فى نصف النهائي.

الجهاز الفني للحرس ينظر لزاوية أخرى فى هذه المباراة، حيث يستعد لمواجهة الفريق السماوي الأربعاء بالدوري، ويأمل الحرس فى مواصلة الصحوة بعدما حصد أول نقطة له في الدوري عقب هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية.

وتأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز المثير على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بالدور التمهيدي للبطولة، على استاد بتروسبورت، وانتهت بعد الوصول لشوطين إضافيين.