شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة "شبانة" لتعويض غياب الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار لسموحة فى يناير المقبل من أجل تعويض محمود حمدى الونش، الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر العضلة الخلفية.

وأبدى شبانة ترحيبه بالعودة لصفوف الزمالك وقطع إعارته، خاصة أن عقد الإعارة يتضمن بندا يمنح الزمالك حق إعادته ماقبل تسديد المبلغ الذى سبق ودفعه سموحة للحصول علي خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يعرض مسئولو الزمالك على نظرائهم فى سموحة الحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع الفريق المقيد علي قائمة الانتظار مقابل قطع إعارة "شبانة".

ويبدأ اليوم محمود الونش تنفيذ البرنامج التأهيلي فى الإمارات الذي سيخضع له فى أحد مراكز التأهيل العلاجي للملاعب هناك من أجل سرعة عودته للملاعب.

وكان الونش قد سافر إلي الإمارات أمس، السبت، بعد مناقشات للجهاز الفني بالزمالك وطبيب الفريق محمد أسامة انتهت لضرورة سفر المدافع الدولي للإمارات التي يوجد فيها مركز تأهيل عالمي يسرع من عودته للملاعب.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تاهيلى هناك مدته من 4 أسابيع يعود بعدها للقاهرة ليبدأ برنامج تدريبي بالملعب ثم التدريبات الجماعية مطلع العام الجديد.