شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة قبل مواجهة المقاولون اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة المقاولون بكأس مصر، التى تُعد أول مباراة للمارد الأحمر بعد توقف الدوري، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي.

ويدير نادر قمر الدولة مباراة الأهلي والمقاولون العرب تحكيميا، ويعاونه كل من هشام الدسوقي وأحمد صلاح، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع، وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى مدحت ويعاونه شهاب راشد.

وأدار نادر قمر الدولة من قبل لـ الأهلي مباراتين، انتهت واحدة بالفوز وكانت على حساب المصرى بالسلوم بكأس مصر، والأخرى بالتعادل وكانت أمام سيراميكا بالدورى.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي.