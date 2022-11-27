شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه: تنظيم الدورى العالمى للشباب يتوقف على اعتذار الإمارات نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن الاتحاد الإماراتى للعبة يتمسك باستضافة بطولة الدورى العالمى للشباب، والمقرر إقامتها فبراير المقبل، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى موافقته على إقامتها بمصر.

وقال محمد الدهراوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تلقى اتصالا من مسئولى اتحاد الكاراتيه الإماراتى يخطره بأن الإمارات لم تعتذر عن استضافة البطولة، بل تم التحدث فى الأمر شفهياً مع الاتحاد الدولى، وليس بصورة مؤكدة.

وأضاف الدهراوى، أن الجانب الإماراتى شدد على أنه لم يحسم موقفه النهائي من البطولة حتى الآن سواء استضافتها من عدمه، وبالتالي فإن الدورى العالمى للشباب في الإمارات ما لم تعتذر عن استضافة البطولة، وحالة الاعتذار ستكون مصر هي البلد المضيف للحدث العالمى وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولى بالموافقة على إقامة البطولة بمصر.

وكان اتحاد الكاراتيه قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولى بالموافقة على الطلب الذى تقدمت به مصر لاستضافة منافسات الدورى العالمى للشباب والذى يقام فبراير المقبل.