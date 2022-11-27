شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خالد يعود للقاهرة الليلة بعد حصد برونزية بطولة العالم لشباب الملاكمة بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل عمر خالد لاعب، منتخب شباب الملاكمة، مساء اليوم الأحد قادماً من إسبانيا بعد الحصول على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم التى اختتمت بإسبانيا فى وزن 92 كجم.

وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم التى تستضيفها إسبانيا بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.

من ناحية أخرى، أعلن محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، مشاركة منتخب الرجال فى بطولة روسيا الدولية للكبار، المحدد لها الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة لاعبى منتخب الشباب للملاكمة المشاركين فى بطولة العالم للشباب بإسبانيا كلا من: تميم نعيم وزن 86 كجم وعبد الله سعيد وزن 54 كجم وأحمد هيكل وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 76 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم.