شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد مديراً فنياً لنادى النصر بعد اعتذار ياسر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى النصر، برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق، تعيين طارق السيد لاعب نادى الزمالك السابق والمدير الفني السابق لنادى الترسانة فى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين طارق السيد فى منصب المدير الفني خلفا لياسر رضوان الذي اعتذر عن الاستمرار فى منصبه عقب المباراة الأخيرة للفريق أمام منتخب السويس فى الأسبوع السابع بدوري القسم الثاني.

ويضم تشكيل الجهاز الفني لنادي النصر طارق السيد المدير الفني ورحيم عبد الحق مديرا للكرة ومحمد حسن ميدو مدرب وحازم ممدوح مدرب ومحمد عبدالعال مدربا لحراس المرمي واشرف حامد المدير الإداري ويوسف يسري محلل الأداء.

وتم التعاقد مع طارق السيد بعد سلسلة من المفاوضات مع إدارة النادي القاهري ويقود اول مران له مع الفريق عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالاسبوع الثامن بدوري القسم الثاني.