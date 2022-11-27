الامارات | موعد مباريات اليوم في كأس العالم 2022.. ألمانيا وإسبانيا صدام مبكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب المغربي اليوم الأحد مباراة هامة أمام منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، المقامة حالياً في قطر، وذلك عندما يواجه منتخب بلجيكا، على ملعب (الثمامة)، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة للمونديال.

وتقام المباراة التي تجمع المغرب مع بلجيكا عند الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات ويسبقها مباراة اليابان مع كوستاريكا، ثم تقام في الساعة الثامنة مباراة كرواتيا مع كندا، ويختتم اليوم بقمة إسبانيا مع ألمانيا والتي قد تشهد وداع المنتخب الألماني رسميا من البطولة إذا خسر المباراة وكان أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب قبل الخسارة التاريخية أمام اليابان.

ويبحث المغرب عن تحقيق انتصاره الثالث في نهائيات كأس العالم، التي بدأت بنسخة المكسيك عام 1970، رغم صعوبة مهمته أمام المنتخب الملقب بـ(الشياطين الحمر)، كما يأمل المغرب في رد الاعتبار من خسارته صفر/1 أمام نظيره البلجيكي بنسخة مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، في المواجهة الوحيدة التي جرت بينهما بكأس العالم.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة مع منتخب كرواتيا برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما دون أهداف في الجولة الأولى، حيث يتأخران بفارق نقطتين خلف المنتخب البلجيكي (المتصدر)، الذي فاز 1/صفر على كندا، في الجولة الافتتاحية.

ويطمع منتخب المغرب في استغلال حالة عدم الاتزان التي يعانيها المنتخب البلجيكي في الفترة الأخيرة، حيث بدا لاعبوه بعيدين تماماً عن مستواهم المعتاد خلال مواجهة كندا في الجولة الماضية.