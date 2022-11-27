شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون.. عبد القادر وطاهر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة المقاولون العرب التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل ، وكذلك يغيب أيمن أشرف عن الأهلى فى مباراة الليلة بسبب الإصابة.