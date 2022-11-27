شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يشارك فى بطولة هنرى ديلجان بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، على مشاركة المنتخب فى منافسات بطولة هنرى ديلجان المقرر إقامتها فى الفترة من 20 إلى 22 يناير المقبل فى فرنسا.

ومن المقرر أن يضع الاتحاد خلال الأيام القادمة خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة من معسكرات داخلية، أو تصفيات لاختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو اتحاد المصارعة 23 ديسمبر المقبل موعداً للجمعية العمومية للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد.

وخاطب مسئولو اتحاد المصارعة أعضاء الجمعية العمومية من هيئات رياضية وإخطارهم بالموعد المحدد.

وحقق لاعبو منتخب المصارعة 10 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة إبراهيم عادل مصطفى التي تقام بالإسكندرية، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 4 برونزيات.