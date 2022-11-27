شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النتائج يهدد مصير إيهاب جلال فى المصرى بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغضب سيطرت على جماهير بورسعيد خلال الساعات الأخيرة، وذلك عبر مواقع السوشيال ميديا، بعدما ودع النادي المصري بقيادة إيهاب جلال، كأس مصر نسخة الموسم الماضي، من دور الثمانية عقب الهزيمة من الزمالك بهدف نظيف.

وتصاعدت بعض الآراء داخل مجلس إدارة النادي البورسعيدي للمطالبة بتغيير الجهاز الفني فى ظل سوء النتائج التى يعانى منها المصرى خلال الفترة الماضية تحت قيادة إيهاب جلال وآخرها الهزيمة من الزمالك، وفى المقابل أيدت آراء أخرى منح جلال فرصة أخيرة فى المباراة المقبلة أمام الزمالك بالدوري العام قبل تقييم تجربته مع الفريق.

وتولى إيهاب جلال الإدارة الفنية للنادي المصري بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن.

وقاد إيهاب جلال النادي المصري فى 3 مباريات بالدوري العام، خسر المباراة الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمس أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة وأن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم في المونديال.