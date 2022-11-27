شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب أمام الأهلى قبل موقعة الكأس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تحديا قويا عندما يصطدم بالنادي الأهلي فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، والتى تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلى والسلام.

ويمتلك شوقي غريب مسيرة حافلة فى سجله التدريبي، حيث تولى تدريب 5 فرق بالدوري المصري، بخلاف قيادته للمنتخبات الوطنية المختلفة، وجاءت تلك الفرق كالتالي: المقاولون العرب، الإسماعيلي، سموحة، الاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي.

واجه شوقي غريب النادي الأهلي فى 7 مباريات سابقة، خلال قيادته لـ 3 فرق، حقق خلالها فوزا وحيدا وخسر 6 مباريات أخرى، وسجلت فرق شوقي غريب هدفين فى الأهلي، واستقبلت شباكه 12 هدفاً.

وجاءت مواجهات شوقي غريب مع النادي الأهلي من خلال الفرق التي دربها كالتالي:

ـ مع الاتحاد السكندري في موسم 2004

خسر في الدور الثاني 2/0

ـ مع سموحة

في موسم 2012: خسر في الدور الأول 3/1، وفاز في الدور الثاني 1/0.

في موسم 2013: خسر 2/0

ـ مع الإنتاج الحربي في موسم 2016: خسر في الدور الأول 1/0، وخسر في الدور الثاني 2/0.

في موسم 2017: خسر في الدور الأول 2/0.