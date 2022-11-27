شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يبدأ البرنامج التأهيلى فى الإمارات.. ويعود للقاهرة بعد 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي في الإمارات الذي سيخضع له في إحدى مراكز التأهيل العلاجي للملاعب هناك من أجل سرعة عودته للملاعب.
وكان الونش قد سافر إلي الإمارات أمس السبت بعد مناقشات للجهاز الفني بالزمالك وطبيب الفريق محمد أسامة انتهت لضرورة سفر المدافع الدولي للامارات التي يوجد فيها مركز تأهيل عالمي يسرع من عودته للملاعب .
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تاهيلى هناك مدته من 4 أسابيع يعود بعدها للقاهرة ليبدأ برنامج تدريبي بالملعب ثم التدريبات الجماعية مطلع العام الجديد.
ويعود البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعدما توجه إلى بلاده الثلاثاء الماضى لحضور جنازة نجل زوجته.
ومن المقرر أن يعود فيريرا خلال الساعات المقبلة لقيادة تدريبات فريقه، على أن يتواجد فى مباراة المصرى المقبلة، فى الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى، والتى تقام على ملعب برج العرب.
وغاب فيريرا عن قيادة فريقه أمام المصرى أمس، السبت، فى بطولة كأس مصر، وتولى روى أجواش وأسامة نبيه مساعديه مهمة القيادة الفنية، فى ظل سفر المدرب.