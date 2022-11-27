شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يبدأ البرنامج التأهيلى فى الإمارات.. ويعود للقاهرة بعد 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم محمود حمدى الونش مدافع فريق الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي في الإمارات الذي سيخضع له في إحدى مراكز التأهيل العلاجي للملاعب هناك من أجل سرعة عودته للملاعب.

وكان الونش قد سافر إلي الإمارات أمس السبت بعد مناقشات للجهاز الفني بالزمالك وطبيب الفريق محمد أسامة انتهت لضرورة سفر المدافع الدولي للامارات التي يوجد فيها مركز تأهيل عالمي يسرع من عودته للملاعب .

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تاهيلى هناك مدته من 4 أسابيع يعود بعدها للقاهرة ليبدأ برنامج تدريبي بالملعب ثم التدريبات الجماعية مطلع العام الجديد.