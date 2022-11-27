شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون بالكأس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة 5 أيام ثم خاض الفريق فترة إعداد قوية تحت قيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر الذى يطمح في مواصلة المارد الأحمر لمشواره في كأس مصر بحثاً عن اللقب الثانى مع الفريق بعد تتويجه ببطولة السوبر المحلى على حساب الزمالك الشهر الماضى.

وبدأ كولر مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالي، خاض 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط.

ويتسلح أهلى كولر في موقعة كأس مصر بنتائجه في الدوري حيث خاض المارد الأحمر 3 مباريات، حقق العلامة الكاملة ويحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف واحد فقط، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.