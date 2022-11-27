موقعة نارية بين إسبانيا وألمانيا في كأس العالم الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنطار إلى ملعب "البيت"، مساء اليوم الأحد، لمتابعة القمة المنتظرة بين منتخبيّ إسبانيا وألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر.

ويدخل المنتخب الألماني مباراة اليوم رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز"، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام اليابان في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، فيما فازت إسبانيا على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع اليابان بنفس الرصيد، ثم ألمانيا وكوستاريكا في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية، على النحو التالي:

beIN sports HD MAX1

beIN sports HD MAX2

beIN 4K HDR

beIN SPORTS connect

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

معلقو مباراة إسبانيا وألمانيا

سمير المعيرفي - قناة الكأس الأولي

منتصر الأزهري - قناة الكأس الثانية

وعصام الشوالي - بي إن سبورتس ماكس.

تشكيل إسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: كارفاخال، لابورت، باو توريس، ألبا

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، جافي

خط الهجوم: فيران توريس، أسينسيو، أولمو

تشكيل ألمانيا المتوقع

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: زوله، جينتير، روديجير، كريستيان جونتر

خط الوسط: جوريتسكا، كيميش

خط الوسط المهاجم: جنابري، مولر، موسيالا

خط الهجوم: فولكورج