شكرا لقرائتكم خبر عن آية أيمن تتوج بذهبيتى بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت آية أيمن عباس لاعبة منتخب السباحة البارالمبية، فى التتويج بميداليتين ذهبيتين في منافسات 100 متر حرة، و100 متر صدر فى بطولة مصر الدولية للسباحة والتى تقام بمصر.

وتستمر بطولة مصر الدولية حتى يوم 29 نوفمبر الجارى، وتقام المنافسات فى العاصمة الادارية الجديدة، في منافسات 100م حرة و100م صدر.

ويشارك في البطولة 6 دول هي اليابان والمغرب وأوزبكستان والهند والعراق وكازاخستان بالإضافة إلى مصر، ويتنافس في البطولة 400 سباح وسباحة.

وتقام البطولة لجميع الاعاقات الحركية والذهنية والمكفوفين رجال وسيدات طبقا للتصنيف الطبي الدولي والذي صنف الإعاقات إلى 14 فئة شملت الإعاقات الحركية الفئات من 1 حتى 10 ثم المكفوفين للفئات من 11 حتى 13 ثم الاعاقات الذهنية فئة 14.