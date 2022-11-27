شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينفذ مدرب نسور قرطاج وعده ويمنح الفرصة لمعلول والجزيرى أمام فرنسا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب تونس مباراة قوية أمام منتخب فرنسا الأربعاء المُقبل فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية وقطر، حيث أصبح منتخب تونس مطالباً بتحقيق الفوز في الجولة الثالثة على فرنسا، حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم، من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الـ16 بالمونديال.

أكد جلال القادري، مدرب تونس، فى المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة فريقه أمام أستراليا، أن على معلول وسيف الدين الجزيري قد يشاركان أمام فرنسا بالجولة الثالثة فى دور المجموعات بكأس العالم 2022 إذا الضرورة اقتضت ذلك.

وكان جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي، قد تجاهل الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري المحترفين فى الدوري المصري، ويعد معلول أحد أبرز نجوم الأهلي وقائد الجبهة اليسرى، كما أن الجزيري مهاجم الزمالك فى الموسمين الماضيين.

وتجاهل القادري منح الفرصة لثنائي الأهلي والزمالك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وجلس الثنائي معلول والجزيري على مقاعد البدلاء فى لقاء الدنمارك بالجولة الأولى، وتكرر نفس الموقف فى الجولة الثانية أمام أستراليا.

وتعادل منتخب تونس مع الدنمارك (0-0) بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة، بينما خسر نسور قرطاج أمام أستراليا (1-0) بالجولة الثانية.