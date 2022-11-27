شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى كأس مصر قبل لقاء ذئاب الجبل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة المقاولون بكأس مصر اليوم الأحد، التى تُعد أول مباراة للمارد الأحمر بعد توقف الدوري، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي.

الأهلى افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية