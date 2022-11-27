شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار المقاولون العرب فى كأس مصر قبل لقاء الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على نظيره الأهلى فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

وبدأ المقاولون العرب مشواره فى النسخة الحالية لمسابقة كأس مصر من دور الـ32 حيث فاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

كما نجح الزمالك فى التأهل لقبل نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري منذ ساعات، لينتظر الفارس الأبيض الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى نصف نهائى الكأس.