شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أوجستى مدرب من ذهب فى عالم سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت المدير الفنى الإسبانى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى يوما بعد يوما أنه يعرف جيدا طريق الذهب أينما كان، حيث أنه مدربا صاحب بصمة قوية منذ قدومه لتدريب القلعة الحمراء ،حيث نجح مؤخرا فى التتويج ببطولة دورى المرتبط مع الفريق الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى.

ونجح أوجستى فى حصد لقبه السادس من القلعة الحمراء بحصد هذه البطولة ، حيث نجح فى التتويج بـ 5 ألقاب الموسم الماضى ، بواقع البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة، وبطولة كأس مصر وبطولة السوبر .

وبدأ أوجستى تدريب الأهلى منتصف أغسطس قبل الماضى، وقاد الفريق خلال بطولة منطقة القاهرة وتوج بلقبها بعد التغلب على الجزيرة في النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي فى أول بطولة يحصدها مع المارد الأحمر.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى الإسبانى أوجستى بوش فى الصور التالية :