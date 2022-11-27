شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقود الزمالك فى مباراة المصرى المقبلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعدما توجه إلى بلاده الثلاثاء الماضى لحضور جنازة نجل زوجته.

ومن المقرر أن يعود فيريرا خلال الساعات المقبلة لقيادة تدريبات فريقه، على أن يتواجد فى مباراة المصرى المقبلة، فى الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى، والتى تقام على ملعب برج العرب.

وغاب فيريرا عن قيادة فريقه أمام المصرى أمس، السبت، فى بطولة كأس مصر، وتولى روى أجواش وأسامة نبيه مساعديه مهمة القيادة الفنية، فى ظل سفر المدرب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.