شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى ذئاب الجبل فى كأس مصر الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفى المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد فترة توقف طويلة بسبب قمة المناخ بجانب مباراة المنتخب الوطنى مع بلجيكا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وحصل لاعبو الاهلى على راحة 5 أيام ثم خاض الفريق فترة إعداد قوية تحت قيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر الذى يطمح في مواصلة المارد الأحمر لمشواره فى كأس مصر بحثاً عن اللقب الثانى مع الفريق بعد تتويجه ببطولة السوبر المحلى على حساب الزمالك الشهر الماضى.

وبدأ كولر مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالي، خاض 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط.

ويتسلح أهلى كولر في موقعة كأس مصر بنتائجه فى الدوري، حيث خاض المارد الأحمر 3 مباريات، حقق العلامة الكاملة ويحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف واحد فقط، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة المقاولون العرب التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل ، وكذلك يغيب أيمن أشرف عن الأهلى فى مباراة الليلة بسبب الإصابة.

وحذر كولر لاعبى من صعوبة مباراة المقاولون مؤكداً أن مباريات الكأس تحفل دائماً بالمفاجأت ويجب الاستعداد لها بشكل جيد لاسيما أن اللقاء يأتي بعد فترة توقف طويلة أفقدت اللاعبين جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وفى المقابل، طالب شوقى غريب المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بضرورة خوض مباراة الاهلى بأعلى درجات التركيز بحثاً عن تحقيق مفاجأة أمام المارد الأحمر.

ويراهن شوقي غريب، على استمرار تألق محمود أبو السعود حارس مرمى الفريق، والذى قدم مردوداً طيباً خلال مشاركته مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد خلال أول 3 جولات بالدورى العام.

وخاض المقاولون العرب مباراتين وديتين استعدادا للأهلي، حيث فاز في اللقاء الأول على سبورتنج بهدف نظيف، قبل أن يفوز في الودية الثانية على البنك الأهلي بنفس النتيجة.