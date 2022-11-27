شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمقاولون.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمقاولون فى الخامسة مساء اليوم الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، ودخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

الأهلى افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية