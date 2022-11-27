شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة قوية أمام البنك الأهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مواجهة صعبة عندما يلتقى اليوم، الأحد مع نظيره البنك الأهلى، فى الخامسة عصرًا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر، ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلى.

وانطلقت أمس، السبت منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، وأصبح سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وكان الزمالك قد توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت 21 يوليو الماضي.

وعقد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لبيراميدز، جلسة مع لاعبي فريقه، طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل لنصف النهائى، مؤكدًا أن بيراميدز من بداية الموسم يسعى للمنافسة على لقب الكأس كونه البطولة الأقرب، وفى حال تحقيقها سيكون أمام الفريق بطولات عديدة عليه اقتناصها.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بنفس تشكيل المباراة الماضية فى الدورى أمام البنك الأهلى، حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فى المقابل، طلب خالد جلال، المدير الفنى للبنك الأهلى، من لاعبيه التعلم من الأخطاء التى ارتكبوها فى اللقاء الماضى، وعليهم رد اعتبارهم أمام بيراميدز فى بطولة الكأس وإقصائه من البطولة.

ومن المتوقع أن يخوض البنك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق، خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو، خط الهجوم: ناصر منسي.