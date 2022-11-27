شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة محمود عزت بالداخلية واستمرار غياب ميدو حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود عزت، مدافع الداخلية، لإصابة جديدة بشد في العضلة الأمامية وهي نفس الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وغاب بسببها فترة طويلة عن الفريق الشرطي قبل أن تعاوده الإصابة مجددا.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية، أن محمود عزت تجددت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسيغيب عن فريقه في المباريات القادمة بدءا من مباراة فيوتشر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري.

وأوضح الدسوقي أن الداخلية يعاني من استمرار غياب ميدو حسام مدافع الفريق والمعار من الأهلي؛ بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة قبل بداية الموسم الحالي، ويواصل أداء برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي لتجهيزه من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات الرسمية.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع طلائع الجيش والخسارة في مباراتين من الاتحاد السكندري والأهلي.