شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لنهائى القرن بقاضية أفشة ويتأهل لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الاهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوز فى الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة فى المباراة النهائية فى مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 2020 ليتأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه عمرو السولية، ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31، وسجل الأهلي هدف الفوز فى الدقيقة 85 عن طريق محمد مجدى أفشة من تسديدة صاروخية.

ونجح الأهلي فى فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو.

جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهى تحقيق آمال جماهير التى ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة أن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

المباراة كانت قوية وحافلة بالندية واستحقت لقب نهائي القرن، وقدم الأهلي بداية جيدة، ولكن الزمالك لعب أيضاً مباراة قوية رغم الغيابات وخرج اللقاء بصورة طيبة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية، لكن الفريقين كان لهما لقاءات عدة في نفس البطولة في أدوارها المختلفة.

وأقيم النهائي تحت شعار "لا للتعصب"، خشية أية مواجهات قد تقع بين الجماهير، وخيم هاجس وباء كورونا على المباراة، وذلك بعد إصابة وليد سليمان وصالح جمعة والمالي أليو ديانج من الأهلي، ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما وعبدالله جمعة من الزمالك.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 33 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 16 مرة منها الأهلى10 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلى لقب واحد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.