شكرا لقرائتكم خبر عن روى أجواش يسلم فيريرا تقريرًا عن مواجهة المصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد روى أجواش، مساعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تقريرًا عن قيادته لمواجهة المصرى البورسعيدى التى أقيمت أمس، السبت، فى ربع نهائى كأس مصر.

ويسلم "أجواش" التقرير للبرتغالى فيريرا لإطلاع الأخير على كافة تفاصيل المباراة، وما حدث بها، فى ظل غيابه عن القيادة الفنية لوجوده فى البرتغال لحضور جنازة نجل زوجته.

ومن المنتظر أن يعود فيريرا إلى القاهرة فى الساعات القليلة المقبلة، على أن يتولى قيادة فريقه فى مواجهة المصرى المقبلة بمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام الخميس المقبل باستاد برج العرب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.