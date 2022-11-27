شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مشاركة عبد المنعم وحمدى بمباراة المقاولون قبل المحاضرة الأخيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير الثنائي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي لاعبي الفريق الأحمر، من المشاركة في مباراة فريقهما ضد المقاولون العرب اليوم الأحد في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث يحسم المدير الفني مصير الثنائي خلال المحاضرة الفنية الأخيرة التي سيعقدها قبل التحرك إلى الملعب.

وعاد الثنائي عبد المنعم وحمدي من الإصابة بكسر في الأنف وشد في العضلة الأمامية، قبل أن يتعافيا وينتظما في التدريبات الجماعية لفريقهما بشكل كامل ويصبح مشاركتهما في مباراة اليوم بيد كولر.

واختتم أمس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران خاض اللاعبون فقرة بدنية داخل صالة الجيم، ثم أعقبها محاضرة نظرية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأدى الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاولون العرب.

وقاد يانكون ميشيل مدرب الحراس تدريبات رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وواصل محمود متولي لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.