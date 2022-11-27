شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاولون فى الكأس اليوم الأحد 27 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن هذه المباراة..

مشوار الأهلى فى كأس مصر

الأهلى افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.





مشوار المقاولون العرب فى كأس مصر

فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

الفائز من الأهلى والمقاولون يواجه سموحة

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

غيابات الأهلى أمام المقاولون العرب

ويغيب عن الأهلى في مباراة المقاولون العرب التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل، وكذلك يغيب أيمن أشرف عن الاهلى في مباراة الليلة بسبب الإصابة.

وبدأ كولر مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالي، خاض 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط. ويتسلح أهلى كولر في موقعة كأس مصر بنتائجه في الدوري حيث خاض المارد الأحمر 3 مباريات، حقق العلامة الكاملة ويحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف واحد فقط، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون