شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة القادمة للزمالك فى الدوري أمام المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك صفحة مباراة المصرى البورسعيدى فى ربع نهائى كأس مصر، التى أقيمت عصر أمس السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار فى بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.