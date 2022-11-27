بيسولى يبتعد عن حسابات الأهلى فى الميركاتو الشتوى رغم إشادة برونو سافيو

القاهرة - سامية سيد - أشاد برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإمكانيات اللاعب جيلهيرم بيسولي مهاجم فريق أتلتيكو بارانينسي المعار لصفوف آفاي فى الدوري البرازيلي.

ورغم إشادة سافيو إلا أن قيمة اللاعب المادية تصعب موقف الأهلي من انتقاله إلى صفوفه.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لتلبية احتياجات السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعدما حدد احتياجاته من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل سد النقص فى كل المراكز بصفوف الأهلي، والمساهمة فى توفير كل احتياجات الجهاز الفني للفترة المقبلة بناءً على الجلسة التي تمت بين لجنة التخطيط والجهاز الفني خلال الأيام الماضية.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر لمعرفة طلباته الفنية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل العمل على الانتهاء منها في أقرب وقت وتوفير احتياجات الجهاز الفني كاملة، لاسيما أن عامل الوقت لم يسعف إدارة التعاقدات في تلبية كل احتياجات كولر الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحاول حسمها قبل فتح باب القيد الشتوي.

وتعاقد الأهلي مع ثلاث صفقات فقط خلال الميركاتو الصيفي الأخير وهم البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد.